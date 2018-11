Stau-Wahnsinn im Designer Outlet Parndorf

Die Parkplätze sind bis auf den letzten Platz voll. Unzählige Pkws kreisen eine gefühlte Ewigkeit und hoffen darauf, dass jemand in seinen Wagen steigt und die Heimreise antritt. Mehrere Mitarbeiter lotsten die heranstürmenden Massen so gut wie es geht in die richtigen Gegenden. Auch die Polizei versuchte im Verkehrschaos für Ordnung zu sorgen.

Der Grund für den großen Andrang ist das berüchtigte "Late Night Shopping". Ab 8 Uhr öffneten die Shops ihre Tore und schließen erst wieder um 21 Uhr. Besonderes Schmankerl: Kunden haben die Möglichkeit Rabatte von bis zu 80 Prozent zu ergattern.



Volle Parkplätze im Designer Outlet

Da möchte man doch nichts dem Zufall überlassen - dachten sich viele. Denn bereits seit sieben Uhr stehen die Menschen vor den Shops Schlange.

Besonders geübte Shopper nahmen sogar Liegestühle zu dem Event mit. Sie wussten anscheinend bereits, was sie im Designer Outlet erwartet.

Einkaufswahnsinn vor Weihnachten geht los

(slo)