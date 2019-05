Vom Wind erfasst 02. Mai 2019 13:41; Akt: 02.05.2019 13:50 Print

Surfunfälle in Podersorf fordern 2 Schwerverletzte

Beim Kitesurfen am Neusiedler See verletzten sich am Staatsfeiertag zwei Personen schwer. Auch ein Ersthelfer wurde verletzt.