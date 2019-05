Wo ist Hannes Kirsch aus Lackendorf?

Hannes Kirsch aus Lackendorf (Bezirk Oberpullendorf) ist seit 23. Mai abgängig. Auf Facebook bitten seine Familie und Freunde um Mithilfe auf der Suche.

Der 43-Jährige war am vergangenen Donnerstag gegen 10.00 Uhr in Eisenstadt beim Zahnarzt und wollte anschließend nach Sopron (Ungarn) in ein Fitnessstudio trainieren fahren. Seither hat man nichts mehr von Hannes Kirsch gehört.

"Wir wissen nicht, wo sich mein Onkel aufhält und machen uns große Sorgen", erklärt die Nichte des 43-Jährigen gegenüber "Heute.at".

Der Burgenländer fährt einen Pkw der Marke Citroen C4, weiß, mit dem Kennzeichen OP-884BT. Auch dieser sei nicht aufzufinden.

"Über jeden kleinsten Hinweis sehr dankbar"

"Ich habe eine traurige Bitte an Euch und wäre Euch für das Teilen dieses Beitrages bzw. über jeden kleinsten Hinweis sehr dankbar", schreibt die Nichte von Hannes Kirsch auf Facebook.

Die Polizei hat die Vermisstenmeldung auf Anfrage von "Heute.at" bereits bestätigt. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", so ein Polizeisprecher.

