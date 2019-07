Zeitungszusteller bemerkt Feuer – Mann gerettet

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Dienstag in einem Mehrparteienhaus in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) ein Brand ausgebrochen.

Entdeckt wurde das Feuer von einem Zeitungszusteller. Er sah Flammen aus der Küche einer Wohnung herausschlagen und alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr.

Wohnhaus evakuiert

Der 29-jährige Bewohner, der sich alleine in jener Wohnung aufhielt, rettete sich auf den Balkon. Von dort wurde er durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Rettung lieferte den Mann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Oberwart ein.

Die weiteren Mieter des Hauses wurden nicht verletzt und ins Freie evakuiert. Sie wurden vorübergehend in Ersatzquartieren untergebracht. Wann sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war am Dienstagmorgen noch nicht bekannt.

Ursache noch ungeklärt

"Jene Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, brannte zur Gänze aus. Am übrigen Gebäude entstand schwerer Sachschaden, die Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden", teilt die LPD Burgenland am Dienstag in einer Aussendung mit. Brandermittler nehmen am Dienstag die Ermittlungen nach der Ursache des Feuers auf.

Die Feuerwehren Großpetersdorf und Oberwart standen mit insgesamt acht Fahrzeugen und 24 Personen im Einsatz.

