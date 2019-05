Zu laut – Therme streicht Babyschwimmen

Glücklich glucksende Babys und singende Eltern: So klingt Entspannung nicht für jeden Tagesgast der Therme St. Martins im Burgenland. Hier sollen ab dem Sommer deshalb keine Babyschwimmkurse mehr stattfinden.

Eine Petition von erbosten Eltern macht sich nun dagegen stark, dass das einzige Angebot dieser Art in der Region in der Versenkung verschwinden soll. "Es gibt nur diese Therme in der Umgebung, in der das Wasser warm genug für die Kleinen ist", wundert sich Mama Maria (Name geändert) gegenüber "Heute". Die Wienerin ist mit ihrer Familie vor kurzem ins Burgenland gezogen. "Wir haben hier nicht viele Alternativen für Eltern und Babys."

Deshalb machen sich die über 100 betroffenen Mütter nun stark, um die Thermenleitung doch noch umzustimmen. "Wir haben kein Interesse daran, das Babyschwimmen ganz einzustellen", gibt Andreas Zenker gegenüber "Heute" von der Therme Entwarnung. Allerdings soll das Angebot "neu organisiert" werden, "damit die einen entspannen können, die anderen schwimmen lernen".

(sk)