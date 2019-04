21-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall in Irschen

Freitagfrüh, so gegen 4:00 Uhr, kam laut APA-Angaben ein Pkw mit drei Insassen im Alter von 20 bzw. 21 Jahren im Bereich Irschen (Kärnten) aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab. Danach fuhr er die Böschung entlang, bis er gegen eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende Böschung prallte.

Pkw überschlagen – Insassen schwer verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass sich das Fahrzeug überschlug und die drei jungen Männer eingeklemmt und schwer verletzt wurden. Die drei Männer wurden an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser Lienz bzw. Spittal gebracht. Da die Verletzungen aber so schwer ausfielen, mussten alle drei ins Klinikum Klagenfurt überstellt werden. Dort verstarb dann einer von ihnen.

Wer der drei Personen den Wagen gelenkt hat, ist noch genauso Gegenstand der Ermittlungen wie die Unfallursache selbst. Keiner der Beteiligten konnte bisher von der Polizei vernommen werden. In der Hoffnung die Umstände klären zu können, beschlagnahmte sie die Bekleidung der Insassen sowie den Pkw an sich.

