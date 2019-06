Angriff von Messer-Duo war frei erfunden

Eine dramatische Messerattacke auf einem abgeschiedenen Bauernhof im Gemeindegebiet von Treffen am Ossiacher See scheint geklärt: Das schwer verletzte Opfer soll den angeblichen Angriff zweier Männer am Montag bloß erfunden haben.

Die 42-Jährige, die im LKH Villach notoperiert werden musste und immer noch dort behandelt wird, soll bei der Einvernahme durch die Polizei zugegeben haben, dass es nie einen Angriff gegeben habe. Sie habe sich ihre Verletzungen in einem Ausnahmezustand selbst zugefügt. Das berichtet der ORF am späten Dienstagnachmittag.

Was war passiert?

Zur Mittagszeit am Montag wurden die Kärntner Einsatzkräfte alarmiert. Gegen 11.30 Uhr sollen zwei unbekannte Männer die 42-Jährige auf ihrem Hof überfallen und schwer verletzt haben. Daraufhin sei das Duo mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet. Sofort stieg ein Polizeihubschrauber in die Luft, um die Kollegen sowie die Hundestaffel und das Einsatzkommando Cobra bei der Alarmfahndung am Boden zu unterstützen – "Heute.at" berichtete.

In psychiatrischer Behandlung

Bei der Spurensicherung waren die ersten Ungereimtheiten aufgefallen, mit denen konfrontiert die 42-Jährige nun einknickte und gestand. Sie befindet sich mittlerweile auch in psychiatrischer Behandlung. Über das Motiv besteht aber weiter Unklarheit.

Ein Bericht wird an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ergehen. Der Landwirtin droht nun eine Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat. Darauf stehen bis zu sechs Monate Haft. Ob sie auch die Kosten für den Großeinsatz tragen wird müssen, ist noch nicht klar.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp)