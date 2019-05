12.000 km von China nach Reifnitz zum GTI-Treffen

Autofreaks aus aller Welt kommen zum Wörthersee, wenn dort das GTI-Treffen stattfindet. Heuer ist sogar ein Fan aus China angereist. Jeffery Li hat unglaubliche 12.000 Kilometer Fahrt in Kauf genommen, um bei dem Spektakel am Kärntner Wörthersee dabei sein zu können.

Vor drei Wochen schon ist der Lenker eines 30 Jahre alten VW Passat in der chinesischen Millionenstadt Guangzhou aufgebrochen, um rechtzeitig zum Start des Events in Reifnitz zu sein.

Und er hat es geschafft: Am Dienstag sind Jeffery Li und sein Beifahrer Calven angekommen, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. "Ich fühlte mich wie in einem Traum, als ich realisiert habe, dass ich in Velden am Wörthersee angekommen bin", so der Autofan auf Instagram.

Weg vom Ballermann-Image

Bis Sonntag findet das fünftägige Autofestival statt. Bei dem Treffen, das wegen der feiernden und teils rücksichtslosen Gäste bei Anrainern immer wieder für Unmut sorgte, werden insgesamt rund 120.000 Besucher erwartet.

Die Veranstalter versprachen im Vorfeld Besserungen: Man wolle weg vom "Ballermann-Image" und stattdessen für mehr Qualität sorgen. Auch das Sicherheitskonzept sei überarbeitet worden.

Hunderte Polizisten vor Ort

Polizisten aus ganz Österreich rücken zur Verstärkung an, erklärte Adolf Winkler, Leiter der Kärntner Verkehrspolizei, laut orf.at. "Wir wollen, dass Verkehrsrowdys, technisch veränderte und gefährliche Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden", so der Beamte. Darüber hinaus sorgen Hundestaffeln und Hubschrauber für Sicherheit.

Wegen des Autofestivals (und auch aufgrund des Feiertags am Donnerstag) wird am Wochenende viel Verkehr erwartet – wo Sie mit Stau rechnen müssen, können Sie hier nachlesen.

