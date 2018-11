Bekannter findet Frau (43) nach tödlicher Überdosis

Am Dienstag gegen 08.50 Uhr alarmierte ein Wohnungsinhaber in Villach die Einsatzkräfte, dass seine Bekannte, eine 43-jährige deutsche Staatsbürgerin, leblos bei ihm in der Wohnung liegt. Ein weiterer in der Wohnung anwesender Mann soll in einem medizinisch kritischen Zustand sein.

Von den Einsatzkräften konnte betreffend der 43-Jährigen nur noch der Tod festgestellt werden. Der Mann wurde in das LKH Villach eingeliefert. Aufgrund der Befragung des Wohnungsinhabers bestand der Verdacht, dass die 43-Jährige an einer Suchtmittelintoxikation verstorben sei.

Aufgrund der vorerst nicht eindeutig feststellbaren Todesursache wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt und ergab als Todesursache eine Intoxikation durch Einnahme verschiedener Suchtgifte.

