Drama in St. Veit/Glan 19. Juli 2019

Bub (4) von Familienhund in den Kopf gebissen

Am Freitag Nachmittag wurde ein Vierjähriger aus St. Veit an der Glan von einem Hund in den Kopf gebissen.