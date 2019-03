Mann (21) schlug eigener Mutter den Kopf ein

Am Samstagmorgen um etwa 6 Uhr wurde die Rettung von einem 21-jährigen Mann zu einem Mehrparteienhaus in Ebenthal (Gemeinde Klagenfurt-Land) gerufen, weil er seine 52-jährige Mutter angeblich regungslos im Schlafzimmer vorgefunden habe.

Er gab zunächst an, dass er gegen 00.30 Uhr nach Hause gekommen sei, da habe seine Mutter schon geschlafen. Gegen 5.30 Uhr wäre er dann von lautem Krach munter geworden und hätte seine Mutter regungslos in ihrem Bett vorgefunden.

Blutspuren in der Wohnung

Die kurz danach eingetroffene Polizeistreife fand jedoch Verletzungen im Gesicht bzw. am Kopf der offensichtlich Verstorbenen. Bei einer näheren Untersuchung der Wohnung entdeckten die Polizeibediensteten zudem Blutspuren in der Küche und im Vorraum der Wohnung. "Aufgrund der verdächtigen Spurenlage wurden Ermittler des Landeskriminalamtes zugezogen", teilt die Polizei am Samstag mit.

Kopf eingeschlagen

Im Zuge der Einvernahme gab der Sohn schließlich zu, seine Mutter gegen 22.30 Uhr im Zuge eines Streits in der Wohnung mit Faustschlägen misshandelt zu haben. Als die Frau in ihr Schlafzimmer flüchten wollte, habe er seiner Mutter mit einem Holzschemel von hinten zweimal auf den Kopf geschlagen.

Nachdem sie leblos am Boden liegen geblieben war, habe er sie in ihr Bett gezerrt und dann in der Früh die Rettung verständigt. "Die Schläge mit dem Holzschemel dürften tödlich gewesen sein, eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet", heißt es weiter.

Zuvor schon mehrere Wegweisungen

Das Motiv für die Tat dürfte an der schlechten Beziehung zwischen der Mutter und ihrem Sohn liegen. So wurde der 21-Jährige laut Polizei schon mehrfach wegen Tätlichkeiten gegen seine Mutter aus der Wohnung weggewiesen bzw. wegen Körperverletzung und anderer Delikte angezeigt.

Der Tatverdächtige wird nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert werden.

(zdz)