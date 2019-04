Bezirk St. Veit an der Glan 28. April 2019 10:05; Akt: 28.04.2019 10:56 Print

Hund beißt 4-jährigen Buben ins Gesicht

Ein 4-jähriger Bub aus Deutschland ist am Samstag in Eberstein von einem Hund attackiert und ins Gesicht gebissen worden. Er wurde in ein Spital gebracht.