Frau stirbt beim Baden im Ossiacher See

Die 74-jährige Urlauberin aus den Niederlanden schwamm am Samstag kurz vor 15 Uhr in einem Freibad am Ossiacher See in der Gemeinde Treffen (Bezirk Villach Land).

Rund 20 Meter vom Ufer entfernt dürfte die Frau laut Einsatzkräften vermutlich einen Herzinfarkt erlitten haben.

Nach fünf Minuten entdeckt

Die Schwimmerin ging unter. Sie befand sich etwa fünf Minuten unter Wasser, bis sie von anderen Badegästen entdeckt und geborgen wurde. Die Badegäste und schließlich auch der eintreffende Notarzt versuchten die Frau zu reanimieren.

Die Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos und die 74-jährige verstarb noch an Ort und Stelle.

