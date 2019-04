Frauenleiche vermutlich vermisste 45-Jährige

Wie berichtet, hat am Donnerstagvormittag eine Frau beim Frühjahrsputz in einem Seehaus bei Sallach in der Nähe von Pörtschach eine im Wörthersee treibende Leiche gefunden. Sie alarmierte die Einsatzkräfte. Die Tote wurde aus dem Wasser geborgen.

Mit offiziellen Informationen und weiteren Details zum Fall hielt sich die Polizei bisweilen bedeckt. "Auch über die Todesursache gibt es noch keine Klarheit", so ein Polizeisprecher.

Tote wohl vermisste Frau

Die "Kleine Zeitung" will von einem Ermittler nun aber bestätigt bekommen haben, worüber bereits spekuliert wurde: bei der Toten soll es sich um jene vermisste 45-Jährige handeln, die seit einem Unfall am 10. Februar spurlos verschwunden war.

Mehrere Suchaktionen nach der Frau aus Mölbling bei Althofen blieben erfolglos. Fahrzeuglenker bemerkten den leeren Unfallwagen, in dem sich die Handtasche der Frau samt Handy und Dokumenten befand.

"Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die seit Wochen vermisste Frau", zitiert die "Kleine Zeitung" den Insider. Der Fundort der Leiche soll jedenfalls nur rund 500 Meter Luftlinie vom Unfallort auf der Südautobahn entfernt liegen, was die Theorie stützt.

Die gerichtsmedizinische Untersuchung wird am Montag durchgeführt. Erst die Ergebnisse werden Gewissheit schaffen.

(ek)