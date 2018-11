Ganze Familie dealte mit harten Drogen

Der 39-jährige Tatverdächtige hatte keine Ahnung, dass das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt schon ein waches Auge auf seine Machenschaften geworfen hatte: Der Klagenfurter stand im Verdacht einen Handel mit Heroin zu betreiben.

Als die Ermittlungsergebnisse den Verdacht des gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels genügend erhärten konnten, wurde am 7. November auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Wohnung des Mannes durchsucht.

Eltern und Sohn festgenommen

Die Durchsuchung wurde mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra, der Diensthundeinspektion Klagenfurt und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des LKA Kärnten durchgeführt.

In den Räumlichkeiten wurde neben dem Tatverdächtigen auch dessen 64-Jährige Mutter angetroffen, die ebenfalls in den Suchtmittelhandel involviert sein soll. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Während des Einsatzes kam auch der 60-jährige Vater in die Wohnung zurück. Er wurde auf Grund eines vorliegenden Auftrages der Verwaltungsbehörde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Heroin gestreckt

Bei der Durchsuchung wurden 51,63 Gramm Heroin, rund 129 Gramm Cannabiskraut, etwa 30 Gramm weißes Pulver (Streckmittel), Tabletten, weitere Suchtgiftutensilien, insgesamt acht Stück Mobiltelefone und Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt.

Die Auswertung des Heroins ergab einen hohen Reinheitsgehalt.

Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt. Alle Tatverdächtigen werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

