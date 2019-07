Häftling ergriff am Weg zur Arbeit die Flucht

Ein 30-jähriger Strafgefangener des Freigängerhauses in Grafenstein ist am Montag nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen, weshalb Kollegen ihn abholten. Unterwegs nützte der Häftling eine Gelegenheit, um aus dem Auto auszusteigen und zu flüchten. Er wollte nicht mehr in die Justizanstalt Klagenfurt rücküberstellt werden.

Fahndung erfolgreich

"Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte der Flüchtige vom Polizeihubschrauber FLIR in einem Acker im Gemeindegebiet von Grafenstein lokalisiert und von Beamten der Streife Eberndorf und einer Diensthundestreife festgenommen werden", schildert die Kärntner Polizei.

An der großangelegten Suche waren Streifen der Polizieinspektionen Eberndorf, Ebenthal und Grafenstein, des Kriminaldienstes Klagenfurt Land, eine Diensthundestreife sowie der Polizeihubschrauber FLIR beteiligt.

Der Strafgefangene wurde nach dem missglückten Fluchtversuch wieder in die JA Klagenfurt gebracht.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)