Frau sammelt "Spenden", führt Senior hinters Licht

Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Trickbetrug am Freitagvormittag in Spittal an der Drau.

Eine Frau verwickelte einen Pensionisten in ein Gespräch und bat den 79-Jährigen um eine Spende für behinderte Kinder

Als der Senior ihr zehn Euro gab, sollte sich er sich noch in eine Spendenliste eintragen. Die Täterin nutzte diese Gelegenheit und zog mehrere Hundert Euro aus der Brieftasche des Mannes.

"Spendensammlerin" ist polizeibekannt

Der 79-Jährige bemerkte den Diebstahl erst eine Stunde später und meldete diesen der Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich um eine amtsbekannte Frau handeln.

Sie soll bereits mehrere solcher Diebstähle begangen haben, berichtet die Polizei. Es liegt sogar eine Festnahmeordnung der Täterin vor.

Ermittlungen laufen

Die Fahndung nach der "Spendensammlerin" verlief bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen sowie die Suche nach der Frau laufen auf Hochtouren.

