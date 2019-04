Gefesselte Schülerin: Alle Burschen suspendiert

Im Kärntner Bezirk Völkermarkt kam es am Mittwoch zu einer ernsten Mobbing-Attacke an einer Schülerin (15) durch zwei Mitschüler (16, 17). Die Jugendlichen hatten das Mädchen gegen ihren Willen mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt - "Heute" berichtete.

Am Donnerstag gab es in der Sache eine Schulkonferenz, bei der beschlossen wurde, dass die "Grenze überschritten" wurde und dies "nicht tolerierbar" sei. Neben den zwei Hauptverantwortlichen wurden auch vier weitere Mitschüler, die die Tat fotografiert und gefilmt hatten, mit sofortiger Wirkung von der Schule suspendiert.

Der zuständige Landesschulinspektor Alfred Altersberger gab auf APA-Anfrage bekannt, dass die Schüler, die im Internat gewohnt hatte, ihre Zimmer noch am selben Tag räumen müssten. Die Eltern seien über die Entscheidung der Schule informiert.

Vorerst gelte die Suspendierung bis zum Ermittlungsabschluss. Die Polizei ermittelt wegen Freiheitsentziehung und Nötigung. Sind diese abgeschlossen, soll allerdings nochmals beraten und über die weitere Vorgehensweise entschieden werden. Im strengsten Fall könnten die Schüler der Schule verwiesen werden.

(rfr)