Klagenfurt 27. Juni 2019

2-jähriger Bub erstickte fast an Weintraube

Ein kleiner Bub ist am Mittwoch beinahe an einer Weintraube erstickt. Der 2-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht.