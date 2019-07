Klagenfurt 01. Juli 2019 14:25; Akt: 01.07.2019 14:27 Print

Pedale verwechselt – Senior (94) rast in Bank

Weil er Gas und Bremse verwechselt hatte, fuhr ein 94-jähriger Pkw-Lenker am Montag in eine Bankfiliale in Klagenfurt. Dabei wurde eine 59-Jährige schwer verletzt.