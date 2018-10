Streit eskalierte 31. Oktober 2018 09:24; Akt: 31.10.2018 09:24 Print

Mann prügelt Freundin (25) krankenhausreif

Die Polizei wurde am Mittwoch zu einem Einsatz in Klagenfurt am Wörthersee gerufen. Ein Streit zwischen einem Pärchen war außer Kontrolle geraten.