Klagenfurter vertickte 40 Kilo Cannabis und Heroin

Fahndungserfolg für die Kärntner Polizei. Wie jetzt bekannt wurde gelang den Beamten am Dienstag ein Schlag gegen einen Drogendealer, der mit Suchtgift im großen Stil gehandelt hat. Dem 50-Jährigen Klagenfurter wird vorgeworfen seit 2017 etwa 30 bis 40 Kilogramm Cannabiskraut und ein Kilogramm Heroin auf der Straße verkauft zu haben.

Umfrage Haben Sie schon mal Drogen versucht? Nein, noch nie.

Nur gekifft.

Ja, einige, aber keine harten Drogen wie Heroin, Meth...

Ja, eigentlich fast alle.

Ich bin drogensüchtig.

Durchsuchung an mehreren Orten

Bei Hausdurchsuchungen an verschiedenen Standorten in Klagenfurt und Klagenfurt Land konnten die Fahnder neben einer ungeheuren Menge an Suchtgift auch einen sechsstelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen sicherstellen.

Die Beamten fanden in den Räumlichkeiten des Mannes rund 4,3 Kilogramm Heroin und 13 Kilogramm Cannabiskraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt eingeliefert. Der Verdächtige zeigte sich in ersten Vernehmungen geständig.

