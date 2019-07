Home Invasion in Klagenfurt 10. Juli 2019 06:48; Akt: 10.07.2019 06:48 Print

Maskierte Einbrecher knebelten Hausbewohner

In der Nacht auf Mittwoch drangen Maskierte in ein Wohnhaus in der Kärntner Gemeinde Köttmannsdorf ein. Sie knebelten zwei Personen und nahmen einen Tresor mit.