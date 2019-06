Kuh verletzt Jungbauer schwer, verhindert Rettung

Drei Männer aus Radenthein bzw. Feld am See waren am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Radenthein, Bezirk Spittal an der Drau, mit der Klauenpflege an Rindern beschäftigt.

Als die Arbeiten bei einer etwa zehn Jahre alten Kuh abgeschlossen waren, wollten sie diese in den Stall führen. Dabei riss sich die Kuh los und rannte – die drei Männer hinterher – auf eine dem Anwesen angrenzende steil ansteigende Wiese.

Wilde Kuh verhinderte Rettung

Plötzlich und völlig unerwartet ging die Kuh auf einen der drei Männer – ein 28-Jähriger aus Radenthein – los und rannte diesen nieder. Den von seinen Begleitern alarmierten Rettungskräfte gelang es wegen der immer noch tobenden Kuh nicht zu dem Verletzten zu gelangen.

Die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 versuchte den Mann mittels Seil zu bergen, wurde dabei aber von einer nahen Stromleitung behindert.

Von Jäger erschossen

Aus diesem Grund wurde die Kuh über Auftrag des Landwirtes von einem Jäger erschossen. Der 28-jährige wurde laut ARA Flugrettung mit schweren Verletzungen ins LKH Villach geflogen.

