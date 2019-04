Frauenleiche aus Wörthersee identifiziert

Nach einem Verkehrsunfall am 10. Februar auf der Südautobahn A2 nahe Pörtschach war eine 45-jährige Frau spurlos verschwunden - "Heute" berichtete.

Vermutungen beliefen sich bereits darauf, dass es sich bei der Vermissten um eine 45-Jährige handelte. Nun bestätigte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt dies auf Anfrage der APA: "Die Frau konnte anhand der Zähne eindeutig identifiziert werden", sagte die Sprecherin Tina Frimmel-Hesse am Mittwoch.

Todesursache unklar

Bei der ebenfalls am Mittwoch vorgenommenen Obduktion konnte die Todesursache jedoch noch nicht geklärt werden. Nach Angaben der Polizei wies der Leichnam keinerlei Spuren einer Gewalteinwirkung auf. Untersucht werde noch, ob es sich um eine Vergiftung handeln könnte.

Die Frau war am Vormittag des 10. Februar auf der Fahrbahn in Richtung Wien unterwegs, als sie mit ihrem Auto gegen eine Betonleitwand prallte. Das Fahrzeug kam in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand. Die Lenkerin war jedoch, als die Polizei eintraf, spurlos verschwunden.

Mobiltelefon, Dokumente und Handtasche der Frau waren im schwerbeschädigten PKW zurückgeblieben. Mehrere Suchaktionen blieben erfolglos. Vergangene Woche entdeckte eine Frau am Seeufer das Opfer und alarmierte die Polizei.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)