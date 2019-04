Lenker mit Schein aus dem Internet auf A2 gestoppt

Am Freitagnachmittag wurde gegen 15.30 Uhr ein 40-jähriger polnischer Lenker auf der Südautobahn beim Kontrollplatz in Arnoldstein (Bezirk Villach) zu einer Fahrzeugkontrolle angehalten.

Der Lenker wies sich mit einem gefälschten Führerschein aus. Er gab an, dass er die illegale Lenkerberechtigung in Polen per Internet bestellt habe.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Lenker wird bei der Staatsanwaltschaft und der Behörde angezeigt.

