Mann bedroht Maturanten mit laufender Motorsäge

Auf einem Strand in Döbriach in der Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) haben in der Nacht auf Freitag Schüler einer Abschlussklasse ihre bestandene Matura gefeiert.

Gegen 1.30 Uhr hat sich ein Teil der Klasse bereits in den Zelten schlafen gelegt, der Rest saß noch bei den aufgestellten Biertischen und feierte weiter. Plötzlich kam ein unbekannter Mann mit Stirnlampe auf die Maturanten zu. Bei sich trug er eine Motorsäge, die er beim Zugehen auf die Schüler startete.

"Während die jungen Leute erschreckt zurückwichen und von ihren Tischen aufsprangen, fegte der Unbekannte mit der laufenden Motorsäge über die leeren Tische, sodass abgestellte Flaschen und Gläser zu Boden fielen und Handyzubehör beschädigt wurde", heißt es im Polizeibericht.

Nachdem die Tische leer waren, stellte der Unbekannte seine Motorsäge wieder ab und verschwand stillschweigend in der Dunkelheit.

Mit dem Schrecken davongekommen

Weitere Erhebungen werden geführt. Eine Fahndung läuft. Der Unbekannte wurde als 45 bis 55-jährigen Mann, ca. 170 cm groß, mit Bart und ergrautem Haar beschrieben. Die Polizeiinspektion Spittal/Drau hofft auf Hinweise.

Laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" sind sich die Beamten nicht sicher, ob es sich bei dem Unbekannten womöglich um einen Anrainer, der sich vom Lärm gestört gefühlt hatte, handelt oder aber die Schüler die Geschichte etwas ausgeschmückt haben. Die Aussagen über das Aussehen des Unbekannten würden jedenfalls auseinander gehen.

Bei dem zugegebenermaßen äußerst seltsam klingenden Vorfall wurde jedenfalls zum Glück niemand verletzt oder persönlich attackiert. Die 18- bis 19-Jährigen sind allesamt mit einem Schrecken davon gekommen – und die Maturafeier wird den Schülern bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben.

