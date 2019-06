Angebranntes Fleisch löst Feuerwehreinsatz aus

Am Samstagvormittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Wolfsberg, Kärnten. Ein 53-Jähriger, er war laut Polizeiangaben betrunken, wollte sich ein Stück Fleisch in einer Pfanne anbraten. Danach legte er sich jedoch nieder und schlief ein.

Aufmerksame

Nachbarin

Eine Nachbarin bemerkte, dass es aus dem Dachfenster rauchte und auch der Rauchmelder angeschlagen hatte. Da der Mann auf das Klopfen und Zurufen der alarmierten Feuerwehr nicht reagierte, brach diese die Eingangstür auf.

Der stark benommene Mann musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Wolfsberg transportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Personen im Einsatz war, konnte die Wohnung mittels Druckbelüfter durchlüften und einen Brandausbruch verhindern.

