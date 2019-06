Mann vergisst, dass er Auto hergeborgt hat

Am Sonntag in der Zeit zwischen 3 und 17 Uhr wurde gemeldet, dass "bisher unbekannte Täter" ein vor einem Wohnhaus in Klagenfurt abgestelltes Auto gestohlen hatten.

Dabei handelte es sich um einen Suzuki Grand Vitara im Wert von mehreren zehntausend Euro. Laut Angaben des Besitzers, einem 36-jährigen Klagenfurter, war das Auto versperrt gewesen.

Um 20.20 Uhr meldete er dann jedoch der Polizei, dass er sich nun erinnern könne, das Auto hergeborgt zu haben. Es sei ein falscher Alarm gewesen. Das Auto befindet sich wieder in seinem Besitz.

