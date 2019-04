St. Agathen, Villach 26. April 2019 17:21; Akt: 26.04.2019 17:42 Print

Meterhohe Rauchwolke steigt von Müllplatz auf

Am Freitagnachmittag stand eine Müllsammelstelle in Villach in Vollbrand. Elf Feuerwehren mit 150 Feuerwehrleuten waren dabei im Einsatz.