Polizisten in Lebensgefahr: Frau rammt Streifenwagen

In der Nacht auf Sonntag kam es im Zuge eines Planquadrats zu einem schweren Unfall in Klagenfurt. Eine Alkolenkerin krachte in die Kontrolle.