Quartett überfällt Mann zuhause, raubt Drogen

Bereits am 15. März wurden ein 22-jähriger Klagenfurter und ein zufällig anwesender 19-jähriger Freund von mindestens vier unbekannten Männern in seiner Wohnung in Klagenfurt überfallen.

Der 22-Jährige wurde dabei unter Anwendung massiver Gewalt niedergeschlagen und vermutlich mit einem Messer im Brustbereich verletzt. Den 19-Jährigen ließen die Brutalos in Ruhe, er überstand den Vorfall unverletzt.

Im Anschluss an die Gewalttat raubten die Unbekannten rund 20 Gramm Cannabiskraut und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Teenies aus dem Suchtgiftmilieu

Im Zuge der Ermittlungen durch Kriminalbeamte des SPK Klagenfurt konnten vorerst zwei Tatverdächtige ermittelt und ausgeforscht werden. Ein 16-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Haupttäter zwischenzeitlich bereits wegen anderer ähnlich gelagerter Straftaten in Klagenfurt inhaftiert ist. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte die beiden Mittäter ebenfalls ausgeforscht werden.

Die Tatverdächtigen sind dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen und sind zum Raubüberfall, bis im Falle des 19-jährigen sich in Haft befindlichen Haupttäters, geständig.

Alle Tatverdächtigen werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

