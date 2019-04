Zahl steigt 28. April 2019 16:23; Akt: 28.04.2019 16:23 Print

Schon wieder drei neue Masern-Fälle in Kärnten

In Kärnten sind am Wochenende wieder drei Menschen an den Masern erkrankt, darunter ein Kind. Insgesamt gab es heuer bereits 76 Erkrankungen.