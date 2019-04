Schuschnig zieht in Kärntner Regierung ein

In der Kärntner Landesregierung steht ein Personalwechsel an. Einer der beiden Landesräte für die ÖVP, Ulrich Zafoschnig (52) wird sein Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Er erholt sich seit Februar von einer schweren Gehirnhautentzündung und hat selbst die Entscheidung für seinen Rücktritt getroffen.

Seinen Platz soll der 32-jährige Sebastian Schuschnig einnehmen. Die Personalie wurde am Montagabend von Landesparteichef Martin Gruber bestätigt. Schuschnig wurde in einer kurzfristig einberufenen Parteivorstandssitzung einstimmig als zweites ÖVP-Landesregierungsmitglied vorgeschlagen.

Schuschnig ist Jurist und gilt als enger Vertrauter von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er ist 32 Jahre alt und wuchs in Bodensdorf am Ossiacher See auf. Zusätzlich zu seiner politischen Funktion arbeitet er als Rechtsanwaltsanwärter in einer Anwaltskanzlei. Bald, wenn er als jüngstes Mitglied in die siebenköpfige Landesregierung einzieht, wird er diese Funktion ruhend stellen müssen.

In der Landesregierung wird er für die Referate Wirtschaft, Industrie, Gewerberecht, Tourismus, öffentlicher Verkehr und Logistik zuständig sein.

Enger Vertrauter von Kurz

Die politische Laufbahn Schuschnigs begann 2009 bei der Jungen Volkspartei. Er gründete die Ortsgruppe Steindorf und war Bezirkschef in Feldkirchen, von 2011 bis 2018 dann Landesobmann. Aus seiner Zeit als JVP-Bundesobmann-Stellvertreter kennt er Bundeskanzler Sebastian Kurz sehr gut, der damals Bundesobmann der JVP war.

Schuschnig gilt nach wie vor als Kurz-Vertrauter, heuer zum Politischen Aschermittwoch der Kärntner ÖVP in Klagenfurt war der Bundeskanzler zu Gast.

