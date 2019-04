Schwer bewaffnetes Dealer-Ehepaar gestellt

Hinweise aus der Bevölkerung und der Suchtgiftszene brachten die Kriminalbeamten auf die richtige Spur. So konnten ein 38-jähriger Klagenfurter und seine 40-jährige Ehefrau als Suchtgiftdealer ausgeforscht werden.

Bei der folgenden Hausdurchsuchung wurden beide am 25. Februar in ihrer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten noch weitere Lager für Suchtgifte und Waffen ausgeforscht werden.

An verschiedenen Örtlichkeiten wurden fast zwei Kilo Cannabis, 55 Gramm Kokain, 30 Gramm Heroin, 110 Gramm Speed und Benodiazepine sichergestellt. Das Pärchen war zudem bis an die Zähne bewaffnet. Neben Pistolen befand sich auch ein Sturmgewehr des Typs AR-15 SP1 militärischer Herkunft in ihrem Besitz(siehe Diashow oben).

Brotberuf Drogendealer

Dem Ehepaar konnte zudem eine Reihe von Suchtgift-Deals im Zeitraum von Jänner 2015 und dem 24. Februar 2018 nachgewiesen werden. Sie sollen mindestens ein halbes Kilo Heroin, zwei Kilo Cannabiskraut, 40 Gramm Kokain, 2.800 Stück Benzodiazepine und 650 XTC-Tabletten gewinnbringend in Umlauf gebracht haben. Ihre Abnehmer fanden sie im Raum Klagenfurt, Villach und Völkermarkt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestritt das Ehepaar so seinen Lebensunterhalt. Der daraus lukrierte Gewinn liegt bei mehreren zehntausend Euro. Die Herkunft der Waffen wird noch geprüft.

Das tatverdächtige Ehepaar wird in der JA Klagenfurt festgehalten. Nach Abschluss der Ermittlungen werden beide der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

