77-jähriger Urlauber geht im Weißensee unter

In Techendorf am Weißensee ist es am Dienstag zu einem Badeunfall gekommen. Ein Urlauber wollte eine Runde schwimmen, als er plötzlich unterging.