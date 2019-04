Unfall am Goldeck: Ein Arbeiter tot, drei verletzt

Der Arbeitsunfall geschah am Dienstag gegen 11.30 Uhr am Goldeck bei Spittal an der Drau. Im Bereich der Mittelstation der Goldeck-Bergbahnen kam es bei Revisionsarbeiten der Bahn, die ihren Winterbetrieb bereits eingestellt hat, zu einem folgenschweren Defekt im Bereich des Trag- oder Zugseiles.

Nach ersten Informationen der Rettungskräfte wurde ein Arbeiter getötet, drei seiner Kollegen mussten mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ursache ist noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.



