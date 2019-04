Gemeinde Kirchbach 28. April 2019 16:51; Akt: 28.04.2019 17:27 Print

Schwerer Unfall mit Doppeldeckerbus

Am Sonntag hat sich in der Kärntner Gemeinde Kirchbach ein Verkehrsunfall mit einem Doppeldeckerbus, in dem sich mehr als 70 Insassen befanden, ereignet.