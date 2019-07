Unwetter: Baum verfehlte Radfahrer nur knapp

Eine Gewitterfront zog am Sonntag über Kärnten hinweg und brachte Sturm, Regen und Hagel. Laut Landesalarm- und Warnzentrale begannen die Einsätze zu Mittag in den Bezirken Hermagor und Spittal an der Drau, setzen sich über Mittelkärnten fort und erreichten ab circa 15 Uhr die Bezirke Völkermarkt und Wolfsberg. Insgesamt rund 600 Feuerwehrleute rückten zu 110 Einsätzen aus.

Mountainbiker beinahe erschlagen

Der Großteil betraf umgestürzte Bäume, die auf Straßen und Wege gestürzt waren und diese blockierten. In einigen Fällen trafen diese jedoch auch Gebäude und in einem Fall auch beinahe einen Mountainbiker.

In St. Lorenzen im Gitschtal konnte der Mountainbiker gerade noch von seinem Rad springen, bevor es von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, er blieb unverletzt, sein Rad war jedoch zerschmettert.



Das zerschmetterte Rad (Foto: FF St. Lorenzen)

Auf dem Ossiacher See sorgten Regen und Sturmböen für hohe Wellen und heftigen Seegang. Surfer und Segler gerieten auf Ossiacher und Millstätter See in Seenot.

In Klagenfurt mussten Tribünen im Zielbereich des Iron Manaufgrund der Wetterlage geräumt werden.



Bei den zahlreichen Einsätzen hatten es die Feuerwehrleute zum Großteil mit umgestürzten Bäumen zu tun, vereinzelt mussten sie aber auch wegen abgedeckter Häuser ausrücken. Es gab überflutete Keller und Bäche, die über die Ufer traten. Teilweise gingen tennisballgroße Hagelkörner nieder.



