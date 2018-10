Polizeiauto von Baum getroffen - Beamte verletzt

Das angekündigte Rekord-Hochwasser ist in Kärnten gekommen: Die Drau ist an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Die Gailbrücke wurde in Treßdorf weggerissen - "heute.at" berichtet LIVE über das Unwetter.

Umfrage Sind Sie vom starken Unwetter betroffen? Ja, mein Keller wurde überflutet.

Ja, Straßenabschnitte stehen unter Wasser.

Nein, ich habe nichts vom Unwetter mitbekommen.

Zum Glück betrifft es mich nicht, ich lebe in einem anderen Bundesland.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei stehen im Dauereinsatz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem umgefallene Bäume, überflutete Keller und weitere Sachbeschädigungen.

<<< Alle Infos zum Unwetter finden Sie in unserem Live-Ticker >>>

Während eines Einsatzes am Montag in Villach hatten zwei Beamte nun gleich mehrere Schutzengel. Die Beamten rückten gegen 20.25 Uhr nach Dieschitz aus. Dort war ein Baum auf die Köttmannsdorfer Straße (99) gefallen.

Sturm entwurzelt Baum

Als sie bei der Unfallstelle eintrafen bemerkten sie einen Pkw, der direkt vor dem umgefallenen abgestellt war. Sie forderten den Lenker daraufhin sofort auf den Gefahrenbereich zu verlassen.

Da zu diesem Zeitpunkt gerade ein starker Föhnsturm herrschte, wollten die Polizisten ebenfalls den Bereich verlassen und wendeten ihr Auto.

Plötzlich entwurzelter der Sturm einen riesigen Baum, der genau auf den Streifenwagen stürzte. Das Auto wurde mit voller Wucht getroffen und schwer beschädigt.

Pkw durch Fahrertür verlassen

Die zwei Beamten konnten das Fahrzeug daraufhin nur mehr über die Fahrertür verlassen. Während der 58-jährige Polizist bei dem Vorfall mit leichten Verletzungen davon kam, erwischte es seine jüngere Kollegin schlimmer.

Die 25-jährige Beamtin erlitt mittelschwere Verletzungen und musste im Landeskrankenhaus Villach ambulant behandelt werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)