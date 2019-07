Streit eskalierte 11. Juli 2019 07:33; Akt: 11.07.2019 07:33 Print

Frau schlägt auf Ex ein, wirft Laptop aus Fenster

Ein heftiger Streit zwischen einer 30-Jährigen und ihrem Ex-Freund geriet am Mittwoch in einer Wohnung in Villach völlig außer Kontrolle. Die Polizei musste eingreifen.