Wiener (55) treibt im Vollrausch am Wörthersee

"Eine Seefahrt, die ist lustig", dachte sich wohl auch ein 55-jähriger Wiener am Mittwoch, als er vom Alkohol völlig benebelt mit einem Motorboot über den Kärntner Wörthersee tuckerte. Gegen 16.30 Uhr schaffte es der Mann noch, ein Bootshaus im Bezirk Klagenfurt anzusteuern – seine nächste Erinnerung dürfte das Gesicht eines Polizeibeamten sein.

Denn der Wiener war offenbar bei seiner Ankunft an der Anlegestelle direkt am Fahrersitz eingeschlafen und hatte in seinem beeinträchtigen Zustand vergessen, das Boot zu vertäuen. Das Wasserfahrzeug machte sich in Folge selbstständig und trieb in einen angrenzenden Schilfgürtel.

Dort wurde es von einem aufmerksamen Urlauber entdeckt und herausgezogen. Als sich der "Kapitän" selbst nach den intensivsten Weckversuchen nicht rührte, verständigte der Zeuge die Wasserrettung.

Zu betrunken für Alkotest

Erst die einschreitenden Polizeibeamten schafften es, den Wiener aus dem Träumeland zu reißen. Dieser war aber immer noch völlig von Sinnen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung war selbst ein einfacher Alkomattest nicht möglich.

Die Rettung brachte den 55-Jährigen ins Klinikum Klagenfurt. Das Schiffsführerpatent wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt angezeigt.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp)