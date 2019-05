Drama in Wolfsberg 14. Mai 2019 07:20; Akt: 14.05.2019 07:20 Print

84-Jährige stößt Ehemann mit Pkw nieder – tot

In der Kärntner Gemeinde Wolfsberg ereignete sich am Montag ein tragischer Unfall. Eine Pensionistin stieß ihren Gatten mit einem Auto nieder. Er verstarb noch an der Unfallstelle.