Wurzenpass nach Murenabgängen gesperrt

In der Nacht auf Mittwoch sind schwere Unwetter über Kärnten, besonders im Raum Villach, niedergegangen. Dabei kam es zu Hagel, Starkregen und Sturmböen.

Am Wurzenpass gingen auf einer Länge von rund 250 Metern gleich zwei Muren ab. Ausgelöst wurden sie laut der Freiwilligen Feuerwehr Arnoldstein durch Hagel und Starkregen. Die Wurzenpassstraße musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden, berichtet die "Kleine Zeitung".

Wie lange die Sperre aufrecht sein wird, war gestern noch nicht abschätzbar. Die Straßenverwaltung Villach meinte gegenüber der "Krone": "Bis Mittwoch Nachmittag muss die Straße komplett gesperrt bleiben!"

Blitzeinschlag in Trafo

Bei Gödersdorf und im Bereich Villach-Auen hagelte es am späten Nachmittag. In Millstatt schlug ein Blitz in ein Wirtschaftsgebäude ein, es kam zu Rauchentwicklung aber keinem Brand. Ein weiterer Blitz schlug allerdings in einen Trafo ein, wodurch der Strom vorübergehend ausfiel.

Weitere schwere Unwetter wird es in Kärnten vorerst nicht geben. Tagsüber kann es allerdings zu lokalen Regenschauern und Gewittern kommen.

