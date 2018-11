"Ich lasse weiße Weihnachten einfliegen!"

Dieser Mann lässt Frau Holle alt aussehen: Denn der Kärntner Christian Buggelsheim (36) macht sich seinen Schnee bald selbst. "Mir reicht's! Ich will endlich wieder weiße Weihnachten", erklärt der Landwirt aus Frauenstein im "Heute"-Gespräch. "Nicht nur angezuckert, sondern winterlich wie in meiner Kindheit."

Der sympathische Bauer sucht deshalb über die Plattform gofundme.com Sponsoren. Mit einer Summe von 5.000 Euro will er ein Hagelabwehr-Flugzeug chartern, um es künstlich schneien zu lassen. "Ich schieße mit einem Flieger, wie ihn sonst Winzer benutzen, Silberjodid in die Wolken, damit es regnet." Christians Hoffnung: "Wenn man das im Winter macht, dann muss es auch schneien."

Er wäre der erste Österreicher, dem das gelingt. "In den Medien habe ich gelesen, dass Chinesen und Russen das Wetter verändern können. Das will ich auch", lacht er. Doch bevor er just zu Weihnachten zum Wettergott wird, möchte Christian erst "einen Testflug an einem kalten Novembertag machen. Um zu sehen, ob es wirklich funktioniert."

Das Wetter muss jedoch mitspielen: "Ich brauche auf jeden Fall Wolken". Hoffentlich landet er sanft.

