"Paketfahrer drohte mir mit dem Umbringen!"

von C. Oistric - Erst stellte er ein Paket nicht ordnungsgemäß zu, dann adressierte er auch noch eine Todesdrohung an zwei Burgenländer: Die Polizei zeigte nun einen aggressiven Boten (35) bei der Staatsanwaltschaft an.