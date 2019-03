Insta-Model erschossen: "Sie war eine Art Prüfung"

von C. Oistric - Die beiden Nachwuchs-Gangster haben wohl zu viele Thriller auf Netflix geschaut: Nach der Bluttat an "Insta-Model" Irene P. (20) hatten sie ein neues Opfer auserkoren. Das Grab war bereits geschaufelt.

Schauplatz der Tragödie in Zell am See; die tödliche Waffe. (Bild: LPD Salzburg, Vogl)