Österreichs erster Swinger-Campingplatz

Schon demnächst werden die ersten Gäste einziehen, um sich rasch auszuziehen. Denn Swingen am Pool soll künftig die Hauptattraktion des ehemals recht verschlafenen Waldcampingplatzes werden.

Orgie zur Eröffnung

Zur feierlichen Eröffnung gibt es diese Woche eine "Römerorgie". Mit Wein, Weib und Gesang, wie betont wird. Das Nachrichtenportal "5min.at" fragte Organisator "Alois" nach den Bekleidungsvorschriften: "Ein Feigenblatt reicht. Aber natürlich kann es auch der Kärntner Kilt sein oder auch Fetisch ist bei uns gerne gesehen."

Auf den wilden Wiesen neben dem prickelnd plätschernden Penisbrunnen sollen dann die letzten Kleidungsstücke und Hemmungen fallen, freut sich "Alois" auf einen regelrechten Besucheransturm.

Tatsächlich entwickelt sich Villach zum Swinger-Mekka: Bei einer Party zu Jahresbeginn kamen über 150 Sex-Suchende in ein Hotel der Stadt, die sonst nur im Fasching mit Narreteien auffällt. Dieselbe Klientel will der Organisator nun in die Kunst des kleidungsfreien Campens einführen. Den Austragungsort bitten die Betreiber geheim zu halten.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: