35 Kilometer Stau auf Tauern Autobahn

"Viele wollen dem Stau auf der Tauern Autobahn ausweichen. Dadurch sind auch die Ortsdurchfahrten von Kuchl und Golling verstopft", meldete Stauberater Herbert Thaler am Samstag.

Umfrage Fahren Sie zu Pfingsten weg? Ja

Nein

Ich fliege weg

Schon seit den frühen Morgenstunden setzte der Pfingsreiseverkehr aus Deutschland voll ein. "Auf der A10 wurde vor dem Ofenauer Tunnel und etwas später vor dem Tauern Tunnel Blockabfertigung ausgerufen", so Thaler.

35 Kilometer Stau

Vom Autobahngrenzübergang Walserberg auf der A1 bis Werfen auf der A10 staute es sich laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen auf rund 35 Kilometer.

Autofahrer wollten den Stau über die Salzachtal Straße (B159) umfahren. Da diese aber wegen Arbeiten nach einem Steinschlag gesperrt ist, kam es in den Ortsdurchfahrten Kuchl und Golling zum Verkehrskollaps.

Weitere Staupunkte

In Tirol kam es zu Verzögerungen auf der Fernpaßroute (B179). Im Raum Innsbruck verzögerte sich der Verkehr in Richtung Brenner.

Der Stau auf der A13 vor der Europabrücke reichte gegen 9:00 Uhr auf beide Fahrtrichtungen der Inntal Autobahn (A12) zurück. Auch vor dem Karawankentunnel in Kärnten kam es zu Wartezeiten.

Staus in Deutschland

In Deutschland waren die Verbindungen am "Großen deutschen Eck" belastet. Sowohl auf der A93 vor dem Grenzübergang Kufstein, als auch auf der A8 vor der Grenze am Walserberg verloren Reisende bis zu eine Stunde.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)