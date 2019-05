Benko lechzt nach Immobilien am Arlberg

Der 41-Jährige ist laut "Vorarlberger Nachrichten" seit einem Monat über eine Privatstiftung Eigentümer der in die Jahre gekommenen Ferienpension "Licca". Wegen der begrenzten Ausmaße der Liegenschaft (Wohnfläche 416 m2) ist der Kauf alles andere als ein Schnäppchen – der Preis beträgt satte fünf Millionen Euro!

Ausverkauf der Heimat

In Lech kommt der Deal nicht so gut an, denn auch alteingesessene Hoteliers hatten Interesse – gegen Benkos Millionen hatten sie aber keine Chance.

Die Orte am Arlberg kämpfen seit Jahren gegen den Ausverkauf ihrer Heimat an finanzkräftige Investoren – oft, wie in diesem Fall, vergeblich. Für Benko sind die fünf Millionen nur Taschengeld …

Der Immo-Tycoon, dem in Oberlech bereits ein Luxus-Refugium gehört, will in der Pension "Licca" angeblich Wohnungen für etwa 20 Mitarbeiter einrichten. Laut Bürgermeister wurden aber noch keine Umbaupläne eingereicht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(fho)